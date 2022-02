Straßer startet auch im Riesenslalom

Linus Straßer geht als dritter DSV-Teilnehmer an den Start © AFP/SID/JOE KLAMAR

Slalom-Ass Linus Straßer will sich beim olympischen Riesenslalom für höhere Aufgaben einfahren. Es sei sein "Plan", als dritter DSV-Athlet neben Alexander Schmid und Julian Rauchfuss am Sonntag (10.15/13.45 OZ, 3.15/6.45 MEZ) an den Start zu gehen, sagte er.