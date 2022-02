NBA-Trades: Harden beschädigt, Simmons ein Gewinner - Schröder zählt zu Verlierern

Zur Trade-Deadline in der NBA sorgt nicht nur der Tausch von James Harden für Wirbel. Auch Dennis Schröder muss umziehen. SPORT1 blickt auf Gewinner und Verlierer des Deadline-Day.

NBA: GEWINNER

Am Ende hat das Supertrio aus Kevin Durant, Kyrie Irving und James Harden (aus diversen Gründen) gerade einmal 16 Spiele gemeinsam absolviert und nicht einmal die Conference Finals erreicht. Schon im 2. Jahr hatte Harden jetzt keinen Bock mehr auf Brooklyn und wollte weg. (BERICHT: Der Supertrade der NBA ist perfekt)

Der streitbare Superstar bekam seinen Willen und wurde nach Philly verschifft - im Gegenzug bekommen die Nets ein großes Paket, das sie sogar besser macht. (BERICHT: Keiner will ihn! Demütigung für Harden)

Vor allem Seth Curry macht die Nets zum Gewinner des Trades. Weil der ungeimpfte Irving weiterhin nicht in New York spielen darf, hat Brooklyn durch Currys Ankunft trotzdem immer einen starken Dreierschützen (43 Prozent Karriereschnitt) auf dem Feld. Das gleicht Simmons‘ Schwäche aus. Dazu griffen die Nets auch noch ZWEI Erstrundenpicks von Philly ab. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Auch individuell darf man Simmons zu den Gewinnern zählen. Klar, mit einem Fünfjahresvertrag über 177 Millionen in der Tasche zu streiken und zur Not die ganze Saison nicht zu spielen, ist extrem frech.

Am Ende hat Simmons aber jetzt seinen Willen bekommen. Auch wenn die Nets in der Eastern Conference noch hinter Philly stehen - auf dem Papier ist Brooklyn besser aufgestellt, der Point Guard hat somit eine größere Chance auf den Titel. Nur das kann Brooklyns Ziel sein. Und neben Durant und Co. passt er deutlich besser als es bei den Sixers mit Center Embiid der Fall war. Somit sollte Simmons auch individuell profitieren. Der Streik-Profi geht lachend aus diesem Wechsel.