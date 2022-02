Bogenschieß-EM 2024 in Essen

Die deutschen Bogenschützinnen und Bogenschützen können sich kurz vor den Olympischen Spielen in Paris auf ein hochkarätiges Heimspiel freuen.

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Bogenschützinnen und Bogenschützen können sich kurz vor den Olympischen Spielen in Paris auf ein hochkarätiges Heimspiel freuen. Wie der Deutsche Schützenbund (DSB) mitteilte, findet die Europameisterschaft 2024 in Essen statt.