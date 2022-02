Kruse Gast im Aktuellen Sportstudio

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Max Kruse vom Bundesligisten VfL Wolfsburg ist am Samstag Gast im Aktuellen Sportstudio des ZDF (ab 23.30 Uhr). Mit dem VfL tritt der Offensivspieler am Samstagnachmittag bei Eintracht Frankfurt an ? sein zweiter Auftritt mit seinem neuen Verein, bei dem er bereits in der Saison 2015/2016 gespielt hatte.