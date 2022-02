Call of Duty eSports – So funktioniert die CoD-League

Anzeige

Auch in 2022 kehrt die Call of Duty eSports-League zurück © CoD League

Die Call of Duty League kehrt auch im Jahr 2022 zurück! In welchem Format die neue Saison ausgetragen wird und alle weiteren wichtigen Informationen findet ihr hier.

Im November 2021 erschien Call of Duty: Vanguard für PC und Konsolen weltweit auf dem Markt, jetzt kommt das Spiel auch im Zuge der Call of Duty League 2022 zum Einsatz. 2020 ging die Liga zum ersten Mal an den Start, jetzt geht es also bereits in die dritte Runde.

Die einzelnen Teams müssen sich in CoD Vanguard für den PC gegeneinander messen, es dürfen alle Controller verwendet werden, die von der Liga zugelassen sind. Das sorgt dafür, dass den einzelnen Akteuren ein großer Spielraum bei den Einstellungen bleibt. Das sind aber noch nicht alle Regeln, die es zu beachten gilt.

CoD League – Majors & Spielmodi

Auch 2022 sind wieder 12 Mannschaften bei der Call of Duty League mit von der Partie. In vier Double-Elimination Majors treten sie im Verlauf der Saison gegeneinander an. Dabei setzt CoD auf eine Mischung aus einem LAN/online Format, das heißt, die Spiele werden über LAN ausgetragen, während Live-Zuschauer das Geschehen verfolgen.

Wer es überhaupt bis in die Majors schafft, entscheidet sich jeweils in den drei Wochen vor dem eigentlichen Großevent. In diesem Zeitraum können sich nur die besten acht Teams für eines der Majors qualifizieren. Für jeden Sieg in der regulären Saison bekommen die Mannschaften sogenannte CDL-Punkte. Je nach Leistung bei den Majors werden den Teilnehmern noch ein paar extra Zähler gutgeschrieben.

Gespielt wird jeder Wettkampf im Best-of 5 Format. Dabei treffen die beiden Teams in drei unterschiedlichen Spielmodi auf unterschiedlichen Maps aufeinander. Gekämpft wird in Hardpoint, Search & Destroy sowie Control. Mit jeder gewonnenen Runde verdienen sich die Mannschaften einen Matchpoint. Wer zuerst drei hat, gewinnt logischerweise das Duell.