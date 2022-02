Rugby: More Than Sports TV zeigt Six Nations bis 2024

Anzeige

More Than Sports TV zeigt bis inklusive 2024 alle Spiele des stark besetzen Six-Nations-Turniers live.

Leckerbissen für die deutschen Rugby-Fans: More Than Sports TV zeigt bis inklusive 2024 alle Spiele des stark besetzen Six-Nations-Turniers live. Los geht es schon am Wochenende mit den Zweitrundenpartien der aktuellen Auflage, diese sind frei empfangbar mit deutschem Kommentar zu sehen. Am Samstag stehen die Duelle Wales gegen Schottland in Cardiff und Frankreich gegen Irland in Paris auf dem Programm.

"Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir den Rugby-Anhängern ein weiteres Top-Event live, exklusiv und mit deutschem Kommentar anbieten können. Mit Six Nations erweitern wir unser Programm um ein absolutes Highlight des internationalen Sportkalenders", sagte Raimund Köhler, Geschäftsführer von More Than Sports TV.

