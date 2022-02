Nach Horror-Check: DEB-Star Nowak fällt wohl aus

Die Eishockey-Nationalmannschaft muss im zweiten Vorrundenspiel am Samstag gegen China wohl auf Verteidiger Marco Nowak verzichten.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss im zweiten Vorrundenspiel des olympischen Turniers in Peking am Samstag (9.40 Uhr MEZ) gegen China wohl auf Verteidiger Marco Nowak verzichten.

Der Düsseldorfer, der beim 1:5 zum Auftakt gegen Kanada bei einem Check am Kopf getroffen worden war , fehlte am Freitag beim Training.

„Es ist diagnostisch alles abgeklärt“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast, „heute geht‘s ihm schon besser als gestern. Für morgen wird‘s eng.“ Der Olympia-Neuling bleibt auf jeden Fall in Peking und soll nicht durch einen Nachrücker ersetzt werden.

„Er ist in Behandlung, in sehr guten Händen“, sagte Künast. Während der Übungseinheit konnte er außerhalb des Eises trainieren, „er war durchgeschwitzt“, so der Sportdirektor.