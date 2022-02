NBA: Demütigung für James Harden - weder Kevin Durant noch LeBron James wollen ihn im Team

Durant: Harden-Deal „freut mich“

„Ich freue mich für unser Team", sagte Durant am Rande der Spielerauswahl für die All-Star-Teams. „Ich freue mich darauf, die Saison mit dieser neuen Gruppe und diesen neuen Spielern zu beenden. Die Playoffs stehen vor der Tür, also müssen wir es schnell angehen, um uns aneinander zu gewöhnen, aber ich bin begeistert."

Er fügte an: „Ich habe das Gefühl, dass wir vielseitige Spieler haben. Also müssen wir herausfinden, was für uns funktioniert. Aber ich bin einfach froh, dass wir Jungs haben, die Teil davon sein wollen.“ Gerade die letzte Aussage ist ein deutlicher Seitenhieb gegen Harden, der aus Brooklyn wegwollte.