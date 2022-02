Champions Queue: Neues Ranglisten-System für League of Legends

In der Champions Queue trifft man auf Spieler aus der LCS, ihren Academy Teams und weitere Topspieler, die sich in Riot-Bewerben ausgezeichnet haben. Diese werden direkt vom Publisher freigeschaltet. Wer auf dieser ELO mitmischen möchte, kann sich über ein spezielles Verfahren für den Zutritt zum Discord Server bewerben. Bedingung ist, mindestens auf Master-Niveau zu spielen.

„Ähnlich dem LCS-Plan, wird die Champions Queue aus Frühlings- und Sommer-Seasons bestehen, diese jeweils in drei Splits unterteilt sein. Am Ende eines Splits erhalten Spieler Preise, basierend auf ihrer Punktezahl in der Ladder“, erklären Riot in ihrem Blogpost.