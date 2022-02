Anzeige

Flachau übernimmt Zagreb-Slalom Flachau übernimmt Zagreb-Slalom

Flachau springt als Ausrichter für Zagreb ein © AFP/SID/JOE KLAMAR

SID

Der Anfang Januar in Zagreb abgebrochene Weltcup-Slalom wird am 9. März als Nachtrennen (17.45/20.45 Uhr) in Flachau nachgeholt.

Der Anfang Januar in Zagreb abgebrochene Weltcup-Slalom wird am 9. März als Nachtrennen (17.45/20.45 Uhr) in Flachau nachgeholt. Das gab der Internationale Skiverband (FIS) bekannt.

"Es ist mir ein besonderes Anliegen, unseren erfolgreichen Athleten noch ein weiteres Heimrennen bieten zu können", sagte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.

Anzeige