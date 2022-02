Olympia, Doping-Skandal im Eiskunstlauf: ROC kämpft um Startrecht für Wunderkind Walijewa

Das ROC verwies am Freitag auf zwei negative Dopingtests der 15-Jährigen - nach der EM im Januar und während der Olympischen Winterspiele in China. Walijewa habe daher „das Recht, uneingeschränkt zu trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen“, bis das Schiedsgericht CAS eine Entscheidung trifft.

Olympia: ROC stellt Dopingtest infrage

Das Ergebnis der A-Probe, die bei den russischen Meisterschaften in St. Petersburg genommen und vom Labor in Stockholm analysiert worden war, lag demnach erst am 8. Februar vor - einen Tag nach der Entscheidung im Teamwettbewerb, in dem Walijewa mit dem ROC-Team Gold gewonnen hatte. In dieser Probe fand sich die verbotene Substanz Trimetazidin. (Bericht: Witt verteidigt Wunderkind)