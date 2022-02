Olympia, Rodeln: Rodler um Geisenberger plädieren für Wiederaufbau von zerstörter Bahn am Königssee

Winter-Rekordolympionikin Natalie Geisenberger hat nach dem Gewinn ihrer sechsten Goldmedaille eindringlich für einen Wiederaufbau der teilweise zerstörten Kunsteisbahn am Königssee plädiert. „Für den Sport, die Region und den Nachwuchs ist diese Bahn wahnsinnig wichtig. Hoffentlich wird sie wiederaufgebaut - und das möglichst bald“, sagte Geisenberger bei einer Pressekonferenz am Freitag. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Olympia: Bundestrainer Loch bezeichnet Wiederaufbau als „Muss“

Auch wenn in Winterberg, Altenberg und Oberhof drei weitere Bahnen in Deutschland existierten, sei ein Wiederaufbau von enormer Bedeutung, der Eiskanal in Südbayern sei einer der „anspruchsvolleren" und „schönsten" der Welt, ergänzte Geisenberger: „Wer schon einmal da war, weiß, was fehlt."