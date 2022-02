Doncic überragt: Vierter Sieg in Folge für Dallas - Houston weiter abgeschlagen

Die Dallas Mavericks um Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber haben ihren Aufwärtstrend in der NBA fortgesetzt.

Die Dallas Mavericks um Nationalspieler Maximilian Kleber haben ihren Aufwärtstrend in der NBA fortgesetzt.

Angeführt vom überragenden Superstar Luka Doncic feierten die Mavericks mit dem 112:105 gegen die Los Angeles Clippers ihren vierten Sieg in Serie. Doncic verbuchte mit 51 Punkten einen Karrierebestwert, Kleber steuerte acht Zähler zum Erfolg bei. Dallas festigte Rang fünf in der Western Conference. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Bei seiner überragenden Vorstellung schrammte Doncic nur knapp an zwei Rekorden von Dirk Nowitzki vorbei. Dieser hält den Franchise-Bestwert mit 53 Punkten, außerdem kam er als einziger Mavs-Spieler je auf 29 Punkte in einem Viertel. Auch diesen Wert unter bot Doncic nur knapp.

Hartenstein und die Clippers mit Negativ-Trend

Für die Clippers mit dem zuletzt so starken Isaiah Hartenstein war es hingegen die dritte Niederlage hintereinander.

Hartenstein, der zuletzt zum Top-Scorer seines Teams avanciert war, kam nur sechs Minuten zum Einsatz und erzielte zwei Punkte. Als Achter im Westen wird es für die Clippers eng im Rennen um einen Platz in den Playoffs. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Neues Schröder-Team geht unter

Der künftige Klub von Dennis Schröder verlor beim 120:139 gegen die Toronto Raptors sein viertes Spiel in Folge und das 40. in dieser Saison. Wie in der Nacht zu Freitag bekannt wurde, wird Schröder nach Houston getradet und tauscht mit Daniel Theis die Teams. Während der Point Guard künftig für Houston aufläuft, kehrt Theis zu den Boston Celtics zurück. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)