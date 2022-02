Erstes Olympia-Gold für Gut-Behrami - Weidle auf Rang 15

Skirennläuferin Lara Gut-Behrami hat ihre großartige Karriere mit ihrem ersten Olympia-Gold gekrönt. Die 30 Jahre alte Doppelweltmeisterin aus der Schweiz gewann in Peking nach Bronze im Riesenslalom am Montag den Super-G.

Während Kira Weidle in ihrer schwächeren Disziplin wie erwartet als 15. keine Rolle spielte, fuhren neben Gut-Behrami überraschend Mirjam Puchner (Österreich/+0,22 Sekunden) und Michelle Gisin (Schweiz/+0,30) auf das Podest. Die mitfavorisierte Federica Brignone (Italien) kam nur auf Rang sieben, Mikaela Shiffrin (USA) nach ihren Ausfällen im Riesenslalom und Slalom auf Rang neun.

"Ich versuche, das zu genießen, aber es wird einige Tage dauern, bis ich das begriffen habe", sagte sie. Gut-Behrami, 2014 bereits Olympiadritte in der Abfahrt, gilt nun auch als Favoritin für das Rennen in der alpinen Königsdisziplin am Dienstag.