Vettel: "Banner ausrollen irgendwann ein bisschen flach"

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel fordert von den Beteiligten in der Formel 1, über Nachhaltigkeit nicht bloß zu reden.

„Ich würde mir wünschen, dass der Sport die Sache ernster nimmt und mehr Taten folgen lässt“, sagte der 34-Jährige am Rande der Rennwagenvorstellung seines Aston-Martin-Teams: „Banner auszurollen, auf denen viele Sachen stehen, ist toll. Besser als nichts. Irgendwann ist das aber auch ein bisschen flach.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Die Formel 1 hat sich Klimaneutralität bis 2030 auf die Fahnen geschrieben, geht aber kurzfristig eher kleine Schritte in Richtung Nachhaltigkeit. So muss der Anteil von Bio-Kraftstoff (E10) in der Saison 2022 mindestens zehn Prozent betragen.