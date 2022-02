Olympia 2022, Ski Alpin: Gut-Behrami holt Gold im Super G, Shiffrin erlebt nächste Enttäuschung - Weidle verpasst Top 10

Der Ski-Superstar ging auch beim Super G der Damen bei den Olympischen Winterspielen in Peking leer aus. Shiffrin kam zwar ins Ziel, belegte am Ende aber nur Rang neun und hatte mit der Medaillenvergabe nichts zu tun. Beim Slalom und Riesenslalom war die 26-Jährige jeweils frühzeitig ausgeschieden. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Olympia: Weidle verpasst Top 10

Weidle, am Start schneller als Gut-Behrami, wies am Ende als 15. über eine Sekunde Rückstand auf. Die Stuttgarterin zeigte sich nur teilweise zufrieden mit ihrem Lauf. „Der Super G war dazu da, damit ich für die Abfahrt und die Strecke ein gutes Gefühl finde. Im Super G darf man sich solche kleinen Fehler halt nicht erlauben“, erklärte sie in der ARD. (SPORT1-Interview: Weidle peilt Medaille an)