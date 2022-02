Anzeige

Olympia 2022, Eiskunstlauf: Wunderkind Kamila Waljewa mit positivem Dopingtest vor den Spielen Wunderkind positiv auf Doping getestet

SID

Russlands Eiskunstlauf-Siegerteam hat seinen Dopingskandal: Kamila Walijewa wurde bereits vor den Spielen positiv getestet.

Die russische Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kamila Walijewa ist vor den Winterspielen in Peking positiv auf das Stimulans Trimetazidin getestet worden. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Das teilte die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) beauftragte Internationale Testagentur ITA am Freitagmorgen mit. Ob die 15-Jährige, die am Montag mit der russischen Mannschaft Gold im Teamwettbewerb gewonnen hatte, am Einzelwettbewerb teilnehmen darf, entscheidet sich vor dem Sportgerichtshof CAS. (DATEN: Alle Ergebnisse bei Olympia 2022)

Olympia: RUSADA hebt Sperre auf - Einspruch vom IOC

Walijewas positive Probe wurde laut ITA-Mitteilung am 25. Dezember am Rande der russischen Eiskunstlauf-Meisterschaften in St. Petersburg genommen. (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)

Das WADA-akkreditierte Labor in Stockholm teilte den positiven Befund am Dienstag mit - einen Tag nach dem olympischen Teamwettbewerb. Die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA sprach eine vorläufige Sperre aus, hob diese nach einem Einspruch Walijewas aber bereits am Mittwoch wieder auf. Das IOC legte Einspruch gegen diese Entscheidung ein. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)

Das favorisierte russische Team hatte sich vor den USA und Japan durchgesetzt. Zu dem Erfolg trugen neben Walijewa auch Mark Kondratiuk (beide Einzel), Anastasia Mischina und Alexander Galljamow (Paarlauf) sowie Wictoria Sinizina und Nikita Kazalapow (Eistanz) bei. Die für Dienstagabend (Ortszeit) geplante Siegerehrung war verschoben worden.