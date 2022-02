2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am Sonntag bekommt es die Fortuna mit Schalke zu tun, einem Kontrahenten, der auf einer Welle des Erfolgs reitet. Düsseldorf zog gegen Holstein Kiel am letzten Spieltag mit 0:1 den Kürzeren. Letzte Woche gewann S04 gegen den SSV Jahn Regensburg mit 2:1. Somit nimmt der FC Schalke 04 mit 37 Punkten den fünften Tabellenplatz ein. Im Hinspiel strich Schalke die volle Punktzahl ein und feierte einen 3:1-Erfolg über Fortuna Düsseldorf. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?

Wer den FC Schalke 04 als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 44 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Offensiv stechen die Gäste in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 42 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.