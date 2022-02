Scouting-Gurus: Eintracht Frankfurt überholt Konkurrenten wie Schalke, Hamburg und Bremen

Die Märkte in Frankreich, Südamerika oder Spanien sind Eintracht Frankfurt seit Jahren bestens bekannt.

Vor einigen Jahren noch wurde über die Scoutingabteilung von Eintracht Frankfurt gewitzelt. Das „ kicker -Sonderheft“ sei die Grundlage für die Späher am Main, kreative Transfers gab es selten.

Bobic setzt sich für Scouting ein

Erst mit der Ankunft von Fredi Bobic wurde an dieser Stellschraube sehr intensiv gedreht.

Der ehemalige Eintracht-Sportvorstand holte Vertrauensperson Ben Manga, der schon auf dem Weg zum Hamburger SV war, zu sich an den Main und hob das Scouting damit auf ein neues Niveau.

Diese Entscheidung war eine, die exemplarisch für die Gesichtsveränderung des Relegationsteilnehmer 2016 stand. Manga hat in Zusammenarbeit mit seinem Team, welches stets aus 15 bis 18 Mitarbeitern besteht, vielen Talente entdeckt.

So überholte die Eintracht Schalke, Hamburg und Werder

Haller und Jovic spülten über 100 Millionen Euro in die Kasse. Für Kamada, N‘Dicka, Kostic und Tuta könnte der heutige Sportvorstand Markus Krösche zusammenaddiert ebenfalls über 60 Millionen Euro erwirtschaften. Vor allem in Corona-Zeiten, in denen die Budgets knapp sind und Ablösesummen sinken, ist eine starke Scoutingabteilung Gold wert.