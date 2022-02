FC Liverpool wahrt Meisterchance - Mohamed Salah zurück

Der FC Liverpool feiert den dritten Ligasieg in Serie und bleibt zumindest halbwegs an Manchester City dran. Bei Arsenals Sieg liefert Gabriel Martinelli die Kuriosität des Abends.

Der FC Liverpool hat in der Premier League den dritten Ligasieg in Serie gefeiert und die kleine Chance auf den Meistertitel gewahrt. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp bezwang Pokalsieger Leicester City am Donnerstagabend mit 2:0 (1:0) und liegt bei einem Spiel weniger neun Punkte hinter Titelverteidiger Manchester City. Matchwinner war Doppelpacker Diogo Jota (34./87.).

In einer über weite Strecken unspektakulären ersten Hälfte brachte Jota die Reds per Abstauber nach einer Ecke in Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte Liverpool dann den Druck und wurde kurz vor Schluss durch Jotas zweiten Treffer belohnt.