Olympia: Ester Ledecka kann ihren historischen Doppelerfolg von Pyeongchang 2018 in Peking wiederholen

Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang gelingt Ester Ledecka Historisches. Nun könnte sie ihren einmaligen Coup in Peking wiederholen.

Die Tschechin kürte sich bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang zur Doppel-Olympiasiegerin. Aber als wenn das nicht schon spektakulär genug gewesen wäre, gelang der damals 22-Jährigen Wintersportlerin dieses Kunststück in zwei verschiedenen Disziplinen. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Ledecka gelingt historischer Triumph in Pyeongchang 2018

Diesmal war es der Parallel-Slalom im Snowboard, der der Frau aus Prag Glück bringen sollte. Im Finale ließ sie die Deutsche Selina Jörg um 0,46 Sekunden hinter sich und wurde so zur ersten Frau überhaupt, die bei ein und denselben Olympischen Spielen in zwei nicht verwandten Disziplinen Gold gewinnen konnte.

Überhaupt konnte erst eine Frau in verschiedenen Disziplinen die höchsten olympischen Weihen erringen. Die für die damalige Sowjetunion startende Anfissa Anatoljewna Reszowa gewann 1988 in Calgary Gold im Langlauf mit der Staffel, ehe sie 1992 in Albertville den Biathlon-Sprint und 1994 in Lillehammer mit der Biathlonstaffel triumphieren konnte.