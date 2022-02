Anzeige

Darts: 2. Spieltag Premier League in Liverpool mit Michael van Gerwen, Peter Wright, Jonny Clayton und Gerwyn Price MvG packt die große Keule aus

Michael van Gerwen zeigte im Match gegen Peter Wright keine Schwäche © Imago

SPORT1

Am 2. Spieltag der Cazoo Darts Premier League setzt Michael van Gerwen ein Ausrufezeichen gegen Peter Wright. Gerwyn Price trotzt seiner Doppelschwäche.

Was für eine Ansage!

Am 2. Spieltag der Cazoo Premier League Darts (alle Spiele LIVE auf SPORT1) in der M&S Bank Arena in Liverpool feiert Michael van Gerwen einen mehr als überzeugenden 6:1-Erfolg über Weltmeister Peter Wright. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Anzeige

Der Niederländer überzeugte mit einem starken 3-Darts-Average von 102,98 Punkten und zeigte sich in den richtigen Momenten nervenstark. Schon im ersten Leg verpasste Wright ein 50-Checkout. MvG sagte Danke und holte sich das Break zum 1:0.

Und es gab weiter fleißig Geschenke des Schotten. Im zweiten Leg überwarf er bei 76 Rest. Erneut war die ehemalige Nummer eins der PDC Order of Merit zur Stelle und erhöhte auf 2:0. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Am Ende langte es für Snakebite - bei einem 3-Darts-Average von nur 84,71 Punkten - lediglich zum zwischenzeitlichen 1:3, was sich am Ende aber nur als Ergebniskorrektur herausstellen sollte.

Michael van Gerwen wahrt damit seine weiße Weste in Liverpool. In der Premier League hat er in der Hafenstadt noch nie verloren. Sechs Siege und zwei Remis stehen für Mighty Mike hier zu Buche.

Bully Boy hadert mit gebrauchtem Start

Direkt im Anschluss kam Michael Smith nur schwer in die Partie und ging am Ende mit einer 3:6-Niederlage gegen Jonny Clayton vom Board.

Der Lokalmatador - der Bully Boy kommt aus dem rund 20 Kilometer von Liverpool entfernten St. Helens - lag bereits früh mit 0:3 zurück. Besonders bitter: Im dritten Leg verpasste er ein 170er Highfinish nur um wenige Millimeter am Bulls Eye.

Anzeige

Zur Mitte des Matchs gab es noch ein kleines Highfinish-Battle zwischen The Ferret und Smith. Zuerst checkte Clayton 142 zum 4:1 aus, dann konterte Smith mit einem starken 136er Highfinish.

Eine Aufholjagd konnte der 31-Jährige aber nicht mehr starten.

Cullen feiert seinen Premierensieg

Joe Cullen gewinnt sein Viertelfinale mit 6:3 gegen James Wade und feiert damit den ersten Sieg in der Darts Premier League.

The Rockstar lieferte sich zu Beginn einen offenen Schlagabtausch mit seinem Landsmann. Aber beim Stand von 3:3 kam es zu einem Bruch im Spiel von The Machine, der mit insgesamt drei verlorenen Anwürfen in Folge keine Chance mehr auf das Halbfinal-Ticket hatte.

Price trotzt seiner Doppelschwäche

Gerwan Price arbeitet an seiner Premier-League-Statistik und feiert im 48. Premier-League-Match immerhin den 13. Sieg.

Aber was musste der Iceman da abliefern, bis der 6:3-Sieg gegen Gary Anderson feststand. Am Ende konnte der Waliser gerade einmal sechs von 30 Legdarts nutzen.

Anzeige

Bereits im zweiten Leg zeigte sich, dass Price an diesem Abend seine Probleme haben könnte mit den Doubles. Erst scheiterte er an 47 Rest, um dann auch noch 7 Rest zu verpassen. Ergebnis des Ganzen: Anderson führte mit 2:0.

“Checkout - Der Darts-Podcast powered by SPORT1” - bei SPORT1, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt

Dass er es aber auch anders kann, bewies er im siebten Leg beim Stand von 3:3. Obwohl er von der ganzen Halle ausgebuht wurde, brachte er ein 156-Highfinish ins Ziel, ging mit 4:3 in Führung und hatte dem Flying Scotsman damit den Zahn gezogen.

Darts Premier League: 2. Spieltag in Liverpool

Halbfinale

Michael van Gerwen - Jonny Clayton

Joe Cullen - Gerwyn Price

Viertelfinale

Peter Wright - Michael van Gerwen 1:6

Anzeige

Jonny Clayton - Michael Smith 6:3

James Wade - Joe Cullen 3:6

Gerwyn Price - Gary Anderson 6:3