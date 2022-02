THW Kiel feiert Kantersieg - Flensburg mit Remis in Wetzlar

Der THW Kiel meldet sich mit einem Kantersieg aus der EM-Pause in der Handball-Bundesliga zurück. Die SG Flensburg-Handewitt patzt.

Nur vier Tage nach dem Einzug in das Pokal-Halbfinale setzte sich der Rekordmeister beim TVB Stuttgart mit 42:29 (22:11) durch und liegt bei einem Spiel mehr weiterhin vier Punkte hinter Spitzenreiter SC Magdeburg.

Die ersatzgeschwächten Kieler dominierten die Partie in Stuttgart von Beginn an und führten bereits nach sieben Minuten mit 6:1. Auch in der Folge blieben die Zebras konzentriert und nutzten ihre Chancen eiskalt aus.