Robin Gosens träumt von "glühendem Abschied" in Deutschland

„Es wäre natürlich wunderbar, wenn sich der Zyklus damit schließt, meine Karriere in Deutschland zu beenden“, sagte Gosens im Sky -Interview: „Sie hat dann außerhalb begonnen, hat außerhalb ihren Lauf genommen und endet vielleicht mit einem glühenden Abschied in Deutschland. Das ist nach wie vor mein Traum.“

In der Heimat, so der gebürtige Emmericher Gosens, werde Schalke „immer der Verein bleiben, gegenüber dem ich am meisten Sympathie in Deutschland habe.“