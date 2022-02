BVB-Profi Marin Pongracic verklagt VfL Wolfsburg

Die Rede ist von 250.000 Euro. Der Fall soll Anfang März vor dem Arbeitsgericht in Braunschweig ausgetragen werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Hintergrund: Nach Erreichen von Platz vier in der vergangenen Saison hatte der VfL eine Champions-League-Prämie an die Spieler ausgeschüttet. Bei der Berechnung von Pongracics Summe kam es aber wohl zu unterschiedlichen Auffassungen, der 24-Jährige will das Geld nun vor Gericht einklagen.