Medien: NBA-Superstar Harden wechselt von Brooklyn nach Philadelphia

James Harden (32) wechselt übereinstimmenden Medienberichten zufolge in der Profiliga NBA von den Brooklyn Nets zu den Philadelphia 76ers.

New York (SID) - Basketball-Superstar James Harden (32) wechselt übereinstimmenden Medienberichten zufolge in der Profiliga NBA von den Brooklyn Nets zu den Philadelphia 76ers. Dafür soll laut ESPN und The Athletic unter anderem der Australier Ben Simmons zu den Nets gehen.