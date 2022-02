2. Bundesliga: Markus Höhner über das Topspiel Jahn Regensburg - FC St. Pauli

Den einen geht sie immer mehr verloren, bei den anderen hat sie sich immer mehr entwickelt. Und so rücken sie sich da oben in der Tabelle zunehmend dramatisch spannend auf die Pelle.

Ganze zwei Punkte trennen die Plätze eins und sechs nach absolvierten 21 Spieltagen. So eng war es in Zeiten der 3-Punkte-Regel nie zuvor in der 2. Bundesliga. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Lieberknecht bei Darmstadt gefordert

2. Liga: St. Pauli im Rückrunden-Blues

Bleibt der FC St. Pauli. Der Herbstmeister steckt im „Rückrunden-Blues“. Von den schönen 8 Punkten Vorsprung auf Platz 4 ist nur noch ein Zähler übrig. Nach dem 2:2 gegen Paderborn in unserem Top-Spiel am letzten Samstag, habe ich sehr spannende Emotionen registriert.

St. Pauli in Regensburg gefordert

Die Hamburger holten zwar wieder nur einen Punkt und stehen damit bei fünf sieglosen Spielen in Folge, aber die Fans am Millerntor honorierten die gute Leistung und verabschiedeten die Mannschaft mit viel Euphorie.

Am Samstag ist wieder Top-Spiel mit St. Pauli und die „Boys in Brown“ spielen in Regensburg. Auch dort hat man die positive Eigendynamik in den letzten Wochen verloren und es gab sieben Niederlagen in den letzten neun Spielen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)