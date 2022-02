Olympia 2022 heute live: Herrmann im Biathlon-Sprint, Skispringen und Skelton im TV, Stream, Ticker

Viessmann Daheim am Start - Episode 2

Die Olympischen Spiele von Peking sind in vollem Gange. Am Freitag geht es unter anderem im Biathlon und im Skispringen rund. Im Skeleton bietet sich Deutschland eine historische Chance.

Olympia ist in voller Fahrt - und auch am Freitag werden wieder einige Medaillen vergeben.

Zum Beispiel im Biathlon, wo mit Denise Herrmann im Sprint auch eine frisch gebackene Olympiasiegerin an den Start gehen wird. Neben Herrmann werden auch Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz im Rennen über 7,5 km am Freitag mit von der Partie sein.

Biathlon bei Olympia: Motivationsschub für Voigt und Co.

Herrmann hatte im Einzel am Montag sensationell ihr erstes Olympia-Gold gewonnen, Voigt als Vierte um 1,3 Sekunden die Bronzemedaille verpasst. „Ich will es nicht ganz so präsent haben, weil noch einiges ansteht und man die Spannung hochhalten muss“, sagte Herrmann. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)