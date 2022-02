FA Cup: Harvey Elliot trifft für den FC Liverpool bei Comeback, der nächste Gerrard?

Klopp verteilt Bier an Fans

Wenn es so etwas wie den perfekten Zeitpunkt für ein erstes Tor für einen internationalen Top-Klub gibt, Harvey Elliot würde mit seinem Auftritt für den FC Liverpool gegen Cardiff City ziemlich nah rankommen.

Beim 3:0-Erfolg der Reds gegen den Zweitligisten gelang dem Youngster im 14. Anlauf endlich der erste Treffer - ausgerechnet in seinem ersten Einsatz nach über vier Monaten Verletzungspause.

Elliot trifft für Liverpool nach langer Verletzungspause

Eingewechselt in der 58. Minute, vollendete Elliot 18 Minuten später sehenswert eine Hereingabe von Andrew Robertson zum zwischenzeitlichen 3:0 gegen Cardiff. Seine Reaktion: pure Emotionen - nicht nur für Elliot.

Ein Moment, der auch an seinem Trainer Jürgen Klopp nicht spurlos vorbeiging: „Er war überglücklich. Es war richtig rührend“, erklärte der Trainer im Anschluss an die Partie und lobte sowohl die Geduld seines Schützlings als auch die medizinische Abteilung der Reds für deren gute Arbeit.

„Er war geduldig genug, um alle notwendigen Schritte zu tun. Dass er jetzt wieder dabei ist, ist schon ein großer Schritt zurück, aber dieses schöne Tor macht es zu einem richtigen Märchen. Ich freue mich wirklich für ihn“, so der 54-Jährige, der Elliot seit seinem Wechsel zum FC Liverpool trotz seines Alters immer wieder Chancen bei den Profis gab.

Elliot fehlte dem FC Liverpool fast fünf Monate

Seit seiner schweren Knöchelverletzung am 12. September vergangenen Jahres beim 3:0-Erfolg gegen Leeds United war der 18-Jährige nicht mehr für die Reds auf dem Platz gestanden und das in einer entscheidenden Phase.

Zuvor war der Mittelfeldspieler nämlich drauf und dran sich im Starensemble durchzubeißen und hatte zwei Spiele am Stück, unter anderem gegen Chelsea, durchgespielt.

„Das ist ein Moment, den ich und meine Familie nie vergessen werden“, ließ der Brite kurz nach der Partie gegenüber ITV verlauten und bedankte sich für die Unterstützung während seiner Leidenszeit: „Ein großes Dankeschön an alle beim LFC, auch an die Fans für die Unterstützung und die Liebe. Ich bin jetzt zurück und die Verletzung liegt hinter mir.“

Elliot jüngster Spieler der Premier League aller Zeiten

Eine Geschichte, die fast nach der eines kommenden Stars klingt, was angesichts seines bald schon drei Jahre zurückliegenden Premier-League-Debüts gar nicht so abwegig ist.

Damals, am 4. Mai 2019, feierte der gebürtige Londoner im zarten Alter von 16 Jahren und einem Monat seinen ersten Auftritt in Englands höchster Spielklasse und avancierte bei der 0:1-Niederlage des FC Fulham gegen die Wolverhampton Wanderers zum jüngsten Premier-League-Debütanten aller Zeiten.

Nur wenige Monate später klopfte dann der große FC Liverpool an die Türen des Top-Talents, das schließlich für 1,7 Millionen Euro die Seiten wechselte. Ein gelungener Deal für die Reds, schließlich konnte der Mittelfeldspieler laut transfermarkt.de seinen Marktwert auf 15 Millionen Euro fast verzehnfachen.

Leihgeschäft für den FC Liverpool ein voller Erfolg

Bei Liverpool kam er nach seinem Debüt im Januar 2020 immerhin auf neun Profi-Einsätze, war sonst feste Stütze der zweiten Mannschaft, wo er in Youth League und Liga an zwölf Toren in 19 Partien war.