Darts Premier League: Heute mit Wright, van Gerwen, Price LIVE im TV, Stream, Ticker bei SPORT1

So holte Wright den ersten Premier League Mini-Titel



Der 2. Spieltag in der Cazoo Premier League Darts steht an. In Liverpool kommt es zum Knallerduell zwischen Peter Wright und Michael van Gerwen. SPORT1 überträgt alle Spieltage LIVE.

Darts Heute LIVE: So können Sie die PDC Premier League Darts bei SPORT1 verfolgen:

Zum Auftakt setzte sich Weltmeister Peter Wright durch und holte sich die Tabellenführung. Im Finale in der Motorpoint Arena in Cardiff besiegte er Lokalmatador Jonny Clayton klar mit 6:1.

Nun bekommt er es in der M&S Bank Arena in Liverpool direkt zum Auftakt mit Michael van Gerwen zu tun. Der Niederländer scheiterte in Cardiff bereits im ersten Match an Gary Anderson und wird dementsprechend motiviert zu Werke gehen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Ebenfalls einen echten Darts-Knaller in der ersten Runde liefert das Duell zwischen Gerwyn Price und Gary Anderson.

Darts Premier League: Der neue Modus

Auch 2022 gibt es vor dem großen Finale (Playoffs) erneut 16 Spieltage. Diese werden allerdings im Gegensatz zu den vergangenen Jahren in einem anderen Format ausgetragen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Die ersten Vier der Weltrangliste sind automatisch qualifiziert, zudem verteilte die PDC vier Wildcards. Insgesamt acht Spieler - anstatt bisher zehn - kämpfen also um das Gesamtpreisgeld von 1.000.000 Pfund. Dem Sieger winken 250.000 Pfund.

Das Event wird 2022 in einem veränderten Modus durchgeführt. In diesem Jahr wird es 16 Mini-Wettbewerbe bestehend aus Viertelfinals, Halbfinals und Finale geben.

Der Gewinner des jeweiligen Endspiels erhält einen Bonus von 10.000 Pfund. Die Teilnehmer sammeln im Hinblick auf die Playoffs Punkte an jedem Spieltag. Der Sieger erhält fünf Punkte, der unterlegene Finalist drei und die beiden anderen Halbfinalisten je zwei. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts Premier League)

Alle Partien - ausgenommen sind die Playoffs - werden im Modus Best of 11 Legs ausgespielt. Auch das ist neu. Bislang konnten in der Vorrunde die Duelle auch 6:6 enden, mit dem Modus Best of 11 ist ein Unentschieden ausgeschlossen.

Favoriten der Premier League Darts 2022

Den einen Top-Favoriten auf den Titel gibt es nicht. Gerwyn Price ist zwar Weltranglistenerster, wartet aber noch auf seinen ersten Triumph in der Premier League. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

In der vergangenen Saison setzte sich sein walisischer Landsmann Jonny Clayton als Debütant durch. Ihm werden genauso Chancen auf den Gesamtsieg eingeräumt wie Price, Weltmeister Peter Wright oder Michael van Gerwen.

Außenseiterchancen hat WM-Finalist Michael Smith.

Spielplan am 2. Spieltag:

Viertelfinale

Peter Wright - Michael van Gerwen

Jonny Clayton - Michael Smith

James Wade - Joe Cullen

Gerwyn Price - Gary Anderson

Alles Wichtige zur Cazoo Premier League Darts 2022 auf SPORT1.de:

Die Teilnehmer der Premier League 2022:

Gerwyn Price

Peter Wright

Michael van Gerwen

James Wade

Michael Smith

Gary Anderson

Jonny Clayton

Joe Cullen

Die Termine der Premier League 2022:

1. Spieltag: Donnerstag, 3. Februar - Motorpoint Arena, Cardiff - Sieger: Peter Wright

2. Spieltag: Donnerstag, 10. Februar - M&S Bank Arena, Liverpool

3. Spieltag: Donnerstag, 17. Februar - SSE Arena, Belfast

4. Spieltag: Donnerstag, 24. Februar - Mercedes-Benz Arena, Berlin

5. Spieltag: Donnerstag, 3. März - Westpoint Exeter

6. Spieltag: Donnerstag, 10. März - The Brighton Centre

7. Spieltag: Donnerstag, 17. März - Motorpoint Arena, Nottingham

8. Spieltag: Donnerstag, 24. März - Rotterdam Ahoy

9. Spieltag: Donnerstag, 31. März - Utilita Arena Birmingham

10. Spieltag: Donnerstag, 7. April - First Direct Arena, Leeds

11. Spieltag: Donnerstag, 14. April - AO Arena, Manchester

12. Spieltag: Donnerstag, 21. April - P&J Live, Aberdeen

13. Spieltag: Donnerstag, 28. April - 3Arena, Dublin

14. Spieltag: Donnerstag, 5. Mai - SSE Hydro, Glasgow

15. Spieltag: Donnerstag, 12. Mai - FlyDSA Arena, Sheffield

16. Spieltag: Donnerstag, 19. Mai - The O2, London

Playoffs: Donnerstag, 26. Mai - Utilita Arena Newcastle

