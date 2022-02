Olympia, Eishockey: Schweden und Finnland starten mit Siegen

Der Olympiasieger von 1994 und 2006 bezwang zum Auftakt der Vorrundengruppe C in Peking Lettland mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Dabei begannen die Tre Kronor, die vor vier Jahren in Pyeongchang im Viertelfinale an der deutschen Mannschaft gescheitert waren, stark, gerieten am Ende aber noch gehörig ins Schwitzen.