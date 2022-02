Vettel enthüllt neuen Aston Martin

Anzeige

Umgeben von ikonischen Autos der James-Bond-Marke Aston Martin hat Sebastian Vettel seinen Rennwagen für die Saison 2022 präsentiert.

Umgeben von ikonischen Autos der James-Bond-Marke Aston Martin hat der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel seinen Rennwagen für die Saison 2022 präsentiert. "Dies ist erst das zweite Jahr eines Fünfjahresplans. Aber dieses Team hat große Ambitionen und große Pläne", sagte Vettel: "Unser Potenzial wächst kontinuierlich. Jeder will gewinnen, ich natürlich auch."

Dabei soll ihm der neue AMR22 helfen, der ganz in British Racing Green gehalten ist. Ein weit geschwungener Frontflügel mit großen Endplatten, klare Formen und deutlich weniger aerodynamische Feinheiten prägen diesen Boliden der neuen Fahrzeuggeneration ebenso wie eine spitze Nase. "Unser Wagen sieht gut aus, aber schön ist immer das, was am schnellsten ist", sagte Vettel: "Ich hoffe, das Feld rückt näher zusammen. Ob das so ist, müssen wir noch abwarten."

Die Formel 1 wirft zur Saison 2022 ihr technisches Reglement um, das aerodynamische Konzept wurde grundlegend vereinfacht und vereinheitlicht. Zudem kommen statt der bisherigen 13-Zoll-Räder nun deutlich größere 18-Zoll-Räder an die Autos. So präsentierte nach dem Red-Bull-Team am Mittwoch auch Aston Martin ein komplett neues Design. Anders als beim Rennstall von Weltmeister Max Verstappen, soll es sich beim AMR22 aber nicht um ein sogenanntes Show-Car handeln. Am Freitag geht der neue Aston Martin in Silverstone für Filmaufnahmen erstmals auf die Strecke, 100 km dürfen maximal gefahren werden.