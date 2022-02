Anzeige

Aston Martin enthüllt Vettels Formel-1-Boliden für 2022 So sieht Vettels neuer F1-Renner aus

Aston Martin enthüllte am Donnerstag den AMR22 für Sebastian Vettel © Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team / YouTube

SPORT1

Aston Martin hat den AMR22 enthüllt, das Formel-1-Auto für Sebastian Vettel 2022. Hier die ersten optischen Eindrücke.

Wird Sebastian Vettel mit diesem Boliden wieder weiter vorn in der Formel 1 mitfahren?

Aston Martin, der Rennstall des viermaligen Weltmeisters, hat den AMR22 der Öffentlichkeit präsentiert, das Auto für die Saison 2022. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Dies ist erst das zweite Jahr eines Fünfjahresplans. Aber dieses Team hat große Ambitionen und große Pläne“, sagte Vettel bei dem Launch: „Unser Potenzial wächst kontinuierlich. Jeder will gewinnen, ich natürlich auch.“

Aston Martin zeigt das neue Auto von Sebastian Vettel

Im Firmensitz der Traditionsmarke in Gaydon enthüllte Vettels Team auch gleich das richtige Auto, das beim „Film Day“ am morgigen Freitag in Silverstone erste Rennrunden zurücklegen wird (100 Kilometer sind erlaubt). Aston Martin ist der erste Rennstall, der schon einen vollwertigen Renner und kein „Showcar“ vorgezeigt hat. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Farblich gibt es im Vergleich zur Vorsaison eine Änderung: Die pinken Elemente sind weg - die Wasserfirma BWT, die sie als Sponsor eingebracht hatte, ist von Bord -, stattdessen ergänzen nun neongelbe Elemente das firmentypische Dunkelgrün.

Ein weit geschwungener Frontflügel mit großen Endplatten, klare Formen und deutlich weniger aerodynamische Feinheiten prägen diesen Boliden der neuen Fahrzeuggeneration ebenso wie eine spitze Nase. „Unser Wagen sieht gut aus, aber schön ist immer das, was am schnellsten ist“, sagte Vettel: „Ich hoffe, das Feld rückt näher zusammen. Ob das so ist, müssen wir noch abwarten.“

Nach Honey Ryder: Vettel wartet noch mit Kosenamen

Wie immer plant Vettel, seinem Dienstfahrzeug einen Kosenamen zu geben - im vergangenen Jahr „Honey Ryder“ nach dem legendären Bond-Girl -, für den Moment aber hat er noch keinen: Er wolle erst „ein Gefühl“ für das Auto bekommen, ehe er sich zusammen mit seinem Mechanik-Team einen passenden Namen ausdenke.

Diesen Namen dürfte Vettel rund um den Saisonauftakt am 20. März in Bahrain bekannt geben. Die offiziellen Testfahrten beginnen am 23. Februar in Barcelona.

Die Formel 1 wirft zur Saison 2022 ihr technisches Reglement um, das aerodynamische Konzept wurde grundlegend vereinfacht und vereinheitlicht. Zudem kommen statt der bisherigen 13-Zoll-Räder nun deutlich größere 18-Zoll-Räder an die Autos.

