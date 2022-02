Olympia Eishockey LIVE: Kanada lässt Deutschland keine Chance im LIVETICKER bei SPORT1

Anzeige

Olympia Eishockey LIVE: Kanada lässt Deutschland keine Chance

Deutschland ist gegen Kanada in Rückstand © Imago

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds startet gegen Kanada in das Olympische Turnier in Peking. SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER.

Das DEB-Team startet gegen Kanada in die Vorrunde des Olympischen Turniers. Wie schlägt sich die Auswahl von Toni Söderholm? SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Aktueller Spielstand: Kanada vs. Deutschland 5:1

+++ Kanada lässt nicht nach +++

Die Nordamerikaner bleiben hungrig und sind hier dem sechsten Treffer deutlich näher als die Deutschen dem zweiten.

+++ Kanada macht den Deckel drauf +++

Sollten noch Zweifel am kanadischen Sieg bestanden haben, sind diese nun endgültig ausgeräumt. Jordan Weal befördert den Puck zum 5:1 in das Netz. Nach einer starken Kombination über Corban Knight und Adam Tambellini ist Weal nur Sekunden-Bruchteile vor Fabio Wagner am Puck. Schuss ins lange Eck. Tor.

+++ Chance für Deutschland +++

Es ist schon fast die Hälfte des dritten Drittels vorbei, ehe Deutschland eine nennenswerte Chance hat. Marcel Noebels kommt aber nicht an Kanada-Keeper Eddie Pasquale vorbei. Zumindest ist das DEB-Team derzeit aktiver, setzt nach und erhöht die Schlagzahl.

+++ Kanada behält die Kontrolle +++

Die Minuten verrinnen und das DEB-Team kommt nicht entscheidend zum Zug. Die Kanadier behalten dagegen die Kontrolle und lassen aktuell kaum Zweifel an ihrem Erfolg aufkommen.

+++ Abeltshauser fälscht Schuss ab +++

Eine wirklich nennenswerte Aktion gibt es hier minutenlang nicht, dann fälscht Konrad Abeltshauser einen Schuss nur ganz knapp neben das eigene Tor ab.

+++ Das letzte Drittel läuft +++

Die noch verbleibenden 20 Minuten haben begonnen und direkt ist wieder Kanada im Besitz des Pucks.

+++ Ende 2. Drittel +++

Lange Zeit hat sich die deutsche Auswahl im zweiten Drittel bemüht und diese Bemühungen schließlich mit dem Treffer zu 1:3 belohnt. Doch alle Mühen waren vergeblich, als Kanada nur Augenblicke später wieder den alten Abstand herstellte. Die Auswahl aus Nordamerika ist hier schneller und intensiver im Spiel. Noch bleiben dem DEB-Team aber 20 Minuten.

+++ Deutschland kann nicht kontern +++

Kanada hat seine komfortable 3-Tore-Führung zurück und macht es sich in der deutschen Hälfte bequem. DEB-Torhüter Mathias Niederberger hat hier so einiges zu tun.

+++ Nächster Treffer für Kanada +++

Schlimmer kann diese Unterzahl für die DEB-Auswahl nicht beginnen. Nach nur vier! Sekunden gewinnt Kanada den Puck und Maxim Noreau zieht von der blauen Linie aus ab. Tor. Unhaltbar wirkte dieser Schuss übrigens nicht. Keeper Niederberger hatte eigentlich freie Sicht. Jonas Müller hatte sogar extra Platz gemacht. Vielleicht wäre er für einen Block besser stehen geblieben. Unglücklich.

+++ Ungünstige Strafe für Deutschland +++

Das kommt zur Unzeit. Kurz nach dem Treffer zum 1:3 nimmt Konrad Abeltshauser den Stock zu hoch und muss für zwei Minuten vom Eis.

+++ Tor für Deutschland +++

Die deutsche Auswahl sendet endlich ein Lebenszeichen. Die Kanadier können an der Bande hinter dem eigenen Tor die Scheibe nicht entscheidend klären. Leo Pföderl greift mit dem Rücken zum Tor stehend zu und zieht aus der Drehung heraus ab. Am linken Eck besorgt Tobias Rieder via Rebound das erste deutsche Tor.

+++ Kanada verpasst die Vorentscheidung +++

An der Mittellinie nimmt Adam Tambellini einen völlig herrenlosen Puck auf und skatet wie beim Penaltyschießen auf den deutschen Keeper zu. Niederberger kann zwar parieren, wo die schwarz-rot-goldene Verteidigung in dieser Situation war, darf man sich durchaus fragen.

+++ DEB-Team erzeugt keine Gefahr +++

Stefan Loibl, Daniel Pietta - mehrere Spieler versuchen Torgefahr zu kreieren. Es mag aber einfach nicht so recht gelingen. Weder mit einem Dribbling durch die Mitte, noch an der Bande entlang.

+++ Deutschland wieder in Überzahl +++

Nächste Chance für Deutschland. Beinstellen gegen Yasin Ehliz beschert dem DEB-Team das vierte Powerplay dieser Partie. Langsam müsste aber einmal etwas dabei herausspringen.

+++ Die Physis fehlt +++

Wolf und Matthias Plachta können aktuell auch mir ihrer Physis überzeugen, der Rest des Teams hat in dieser Beziehung noch ein wenig Nachholbedarf.

+++ Wolf probiert sich mehrfach +++

David Wolf versucht sich aus der zweiten Reihe - erfolglos. Kurz darauf lauert er auf den Rebound. Es springt zwar noch nichts dabei raus, zumindest hält das DEB-Team aber das Team hoch.

+++ Das 2. Drittel läuft +++

Das zweite Drittel hat begonnen und direkt gibt es für Deutschland eine schlechte Nachricht. Marco Nowak muss nach dem Check vor dem ersten Gegentor in der Kabine bleiben. Zumindest aber bleiben die noch fast zwei Minuten Powerplay aus dem ersten Abschnitt.

+++ Ende 1. Drittel +++

Die ersten 20 Minuten sind vorbei und es sieht alles andere als gut aus für Deutschland. Auf der Anzeigentafel prangt ein 0:3-Rückstand, dabei waren die Kufencracks in so ziemlich allen Belangen unterlegen. Auch mehrere Powerplays blieben ohne Erfolg. Bundestrainer Söderholm muss sein Team in der Pause nun richtig einstellen, völlig unschlagbar mutet der Gegner nämlich eigentlich nicht an.

+++ Dritte Überzahl-Phase wieder ohne Erfolg +++

Das DEB-Team kann aktuell nichts mit der personellen Überzahl anfangen. Zum dritten Mal in Folge muss ein kanadischer Spieler für zwei Minuten vom Eis, die meiste Zeit davon fällt aber in das zweite Drittel, da die Uhr hier gleich abläuft.

+++ Erneute Strafe gegen die Kanadier +++

Die deutsche Auswahl konnte die zweiminütige Überzahl nicht für einen Torerfolg nutzen, zumindest aber Selbstvertrauen sammeln und das Spiel beruhigen. Doch es gibt bereits die nächste Chance. Ben Street, vor wenigen Minuten noch für das Tor zum 2:0 verantwortlich, muss auf der Bank Platz nehmen.

+++ Auch Kanada kassiert Strafe +++

Deutschland hat die Unterzahl soweit gut überstanden, nun ist die Truppe von Bundestrainer Toni Söderhol aufgrund eines Stockschlags gegen Ehliz sogar in der Überzahl. Kann Deutschland dies nutzen?

+++ Erste Strafe gegen Deutschland +++

Aus der gefühlten Unterzahl wird eine echte. Ysin Ehliz muss wegen Behinderung das Eis für zwei Minuten verlassen.

+++ DEB völlig von der Rolle +++

Drei Gegentore in kürzester Zeit - die deutsche Auswahl ist derzeit völlig von der Rolle. Zwar steht auf beiden Seiten die gleiche Anzahl an Spielern auf dem Eis, gefühlt ist Kanada aber in der Überzahl.

+++ Droht ein Debakel? +++

Das gibt es doch gar nicht. Wenige Sekunden später klingelt es schon wieder im Tor der Deutschen. David Desharnais spielt über die rechte Bande hinweg zu Adam Cracknell – dieser wiederum kann auf den völlig freistehenden Daniel Winnik legen. 0:3 nach elf Minuten Spieldauer. Das DEB-Team ist nun gefordert.

+++ Nächster Rückschlag für Deutschland +++

Erst zehn Minuten sind in der Partie absolviert, schon liegt Deutschland mit 0:2 in Rückstand. Der in München unter Vertrag stehende Ben Street zimmert den Puck unter die Latte.

+++ Bittere Tor-Wiederholung +++

Die Wiederholung zeigt, dass beim Gegentor zum einem Marco Nowak hinter dem Tor lag, zum anderen hatte Mathias Niederberger auch noch seinen Schläger verloren. Unglücklich.

+++ DEB-Team früh in Rückstand +++

Das deutsche Team gerät nach der fünften Minute gegen Kanada in Rückstand. Marco Nowak wird hinter dem eigenen Tor umgecheckt und bleibt liegen. So hat Alex Grant von der blauen Linie deutlich mehr Platz und sorgt für den ersten Treffer in der Partie.

+++ Herzlich Willkommen zum Auftaktspiel des DEB +++

Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang erreichte das DEB-Team sensationell das Finale und sorgte für das Wintermärchen schlechthin. In Peking hat der Halbfinalist der WM 2021 sich ebenfalls hohe Ziele gesetzt und möchte um Medaillen mitkämpfen. Auf dem Weg dorthin wartet zunächst erst einmal die Vorrunde, in der Deutschland in Gruppe A spielt. Dort trifft das Team zum Auftakt heute ab 14:10 Uhr auf Kanada.