MOUZ steigt in Valorant ein

MOUZ, ehemals Mousesports, ist bis dato vor allem für seine Teams in League of Legends und Counter Strike bekannt. Mit Valorant kommt nun ein weiterer sehr populärer eSports-Titel dazu.

Zusätzlich zu Counter Strike, Fortnite, Starcraft II, Trackmania, Street Fighter, Smite, Rainbow Six Siege, Paladins, Unreal Tournament 4 und League of Legends werden die Mäuse nun auch ein Team für Valorant an den Start schicken.