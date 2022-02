PSV Eindhoven: Mario Götze wird von Mitspielern auf die Schippe genommen

Flutlicht, Pokal-Halbfinaleinzug mit der PSV Eindhoven und dabei mit zwei Treffern in der ersten Halbzeit zum Matchwinner avanciert , die der Weltmeister von 2014 auch noch mit einem Handicap erzielte.

Bei einem Zweikampf zu Beginn der Partie schlug sich der Mittelfeldspieler nämlich die Nase blutig - und verbrachte den Rest der Halbzeit mit zwei Tampons in der Nase!

Zahavi nimmt Götze auf den Arm

Eran Zahavi postete am nächsten Tag via Twitter ein Video, das den israelischen Angreifer bei einer vermeintlichen Massage durch einen Mitspieler und Komplizen Philipp Max zeigte - allesamt mit Tampons in den Nasenlöchern.