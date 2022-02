Olympia, Eisschnelllauf: Nils van der Poel wittert Korruption - Kritik an Niederlande

Viessmann Daheim am Start - Episode 2

Nils van der Poel gibt bei den Olympischen Spielen eine denkwürdige Pressekonferenz. Der Schwede greift den niederländischen Verband scharf an. Dieser reagiert wenig später darauf.

Nils van der Poel ist als einer der Stars der Olympischen Spiele in Peking für klare Worte bekannt - und so gab der Eisschnelllauf-Olympiasieger nun eine denkwürdige Pressekonferenz.

„Zuerst will ich sagen, dass ich den größten Respekt für die Niederländer und die Verantwortlichen für das Eis habe. Aber wir müssen über Fair Play diskutieren, und das ist weit weg von Fair Play für mich. Das ist Korruption“, sagte der 25-Jährige laut schwedischen Medien.

In diesem Artikel sagt der niederländische Eis-Experte Sander van Ginkel, dass die niederländischen Läuferinnen und Läufer von möglichst hartem Eis profitieren - was er durch eigene Messungen der Eistemperatur und Einflussnahme auf die Eisverantwortlichen in Peking zu erreichen versucht hat.