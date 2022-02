Geiger mit durchwachsenem Training - Eisenbichler bester DSV-Adler

Skispringer Karl Geiger kommt nach der Pleite von der Normalschanze bei Olympia in Peking auch auf der großen Schanze nur langsam in Schwung.

Skispringer Karl Geiger kommt nach der Pleite von der Normalschanze bei den Winterspielen in Peking auch auf der großen Schanze nur langsam in Schwung.

Der Weltcup-Spitzenreiter aus Oberstdorf belegte am letzten Trainingstag vor der Qualifikation am Freitag (2.00 Uhr MEZ) die Plätze 21 und 20, ehe er mit Rang neun im letzten Durchgang sein bestes Resultat erzielte.

Im Einzelwettbewerb von der Normalschanze hatte Geiger, der schon am Mittwoch durchwachsen gesprungen war, mit Platz 15 enttäuscht. Mit dem deutschen Mixed-Team hatte er nach der Disqualifikation von Katharina Althaus nur den neunten Rang belegt. Die Einzel-Entscheidung von der Großschanze fällt am Samstag, am Montag steht zum Abschluss der Skisprung-Wettbewerbe die Team-Konkurrenz an.