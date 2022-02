Formel 1: Geht Sebastian Vettel bald in anderer Sportart fremd?

Sebastian Vettel zeigt sich offen dafür, künftig am Steuer eines Rallye-Gefährts zu sitzen. Ein erster Rennstall hat ihn schon öffentlich eingeladen.

Am heutigen Donnerstag wird sein neuer Dienstwagen in der Formel 1 präsentiert - aber Sebastian Vettel kann sich mittelfristig auch vorstellen, in einem anderen Renngefährt Platz zu nehmen.