Magic: The Gathering Arena: Alle Infos zu Kamigawa: Neon-Dynastie! Magic: Alle Infos zu Kamigawa: Neon-Dynastie

Kalter Stahl und leuchtende Röhren: Willkommen im neuen Kamigawa © Wizards of the Coast

Matthias Regge

Vom traditionellen Japan zu modernem Cyberpunk: Das neuste Magic-Set bringt uns zurück nach Kamigawa, wo mittlerweile Technologie und Metall das Bild der Welt bestimmen.

Es ist mittlerweile 17 Jahre her, dass wir zuletzt die Welt von Kamigawa in Magic: The Gathering besucht haben. Der ursprüngliche Set-Block, bestehend aus Champions, Saviors und Betrayers of Kamigawa, präsentierte Spielern eine Plane inspiriert vom feudalen Japan.

Nun kehren wir mit der neuesten Magic: The Gathering-Erweiterung zurück nach Kamigawa. Und einiges hat sich verändert. Anstatt mystischen Wäldern und mächtigen Gottheiten erwartet uns eine Welt voller Metall und Technologie. Der Cyberpunk hat Kamigawa überschwemmt. Grund dafür sind die Phyrexianer - Ein Volk das nur ein Ziel hat: Jeden Organismus zu seiner ultimativen, metallenen, Form verhelfen.

Natürlich erwarten uns dementsprechend zahlreiche Mechaniken, welche diesen Umschwung in Kamigawa perfekt darstellen. Damit ihr auf eure ersten Runden mit Kamigawa: Neon-Dynastie optimal vorbereitet seid, stellen wir euch die wichtigsten Karten-Keywords einmal vor.

Modifiziert

Body-Hacks spielen in einer Cyberpunk-Welt natürlich eine entscheidende Rolle. In Kamigawa: Neon-Dynastie ist das nicht anders. Das neue Schlüsselwort „Modifiziert“ prüft, ob eine Kreatur eine Veränderung erhalten hat. Das kann durch angelegte Ausrüstung, Auren und Spielmarken passiert sein. Die Wächter von Oboro geben modifizierten Kraturen zum Beispiel die Möglichkeit zum Angriff.

Eine stimmige Mechanik, die besonders in Limited-Formaten ein paar spannende Decks hervorbringen kann. Durch die Cyberpunk-Komponente auch eine wirklich schöne Einbindung der Body-Hack-Kultur im Bezug auf Magic: The Gathering.

Rekonfigurieren

Ausrüstungen gehören schon lange zum Kern von Magic: The Gathering. Mit „Rekonfigurieren“ bekommt dieser Kartentyp aber neues Leben. Wortwörtlich. Diese Karten sind im ersten Schritt Kreaturen, die sich auf dem Brett auch genau so verhalten. Zahlt man ihre Rekonfigurieren-Kosten, kann man sie wie eine Ausrüstung an eine Kreatur anlegen. Doch damit nicht genug. Über die Fähigkeit lassen sich diese Kreaturen auch wieder abkoppeln.

So kann das Bronzepanzer-Wildschwein im Kampf einer anderen Kreatur +3/+2 und Trampeln geben, nur um sich danach abzukoppeln und den gegnerischen Gegenangriff blocken zu können. Denn während angreifende Kreaturen getappt werden, gilt dies nicht für ihre Ausrüstung.

Wiederkehrende Mechaniken

Kamigawa: Neon-Dynastie bietet zudem einige wiederkehrende Mechaniken. Davon haben zwei ihren Ursprung in den Ur-Sets von Kamigawa.

Blutzoll hatte sein Debüt in Saviors of Kamigawa. Die Fähigkeit gibt Karten die Möglichkeit von der Hand abgeworfen zu werden, um unterschiedliche Effekte auszulösen. So ist der Große Tanuki eine stattliche Beat-Down-Kreatur, aber mit seinen Kosten von sechs Mana auch erst spät im Spiel zu wirken. Glücklicherweise kann man ihn für seine Blutzoll-Kosten abwerfen, und ein Land ins Spiel bringen, sollte man früh in der Partie fest stecken.

In Betrayers of Kamigawa wurde Ninjutsu zum ersten Mal genutzt.

Die Ninjas von Kamigawa haben nichts von ihrer Kampfkunst eingebüßt. Sollte eine Kreatur im Kampf nicht geblockt werden (noch bevor Schaden berechnet wird), könnt ihr eine Kreatur mit der Ninjutsu-Fähigkeit von der Hand mit der ungeblockten Kreatur austauschen.

Ninjas finden eben immer einen Weg, auch wenn sie sich dafür verkleiden müssen.

Eine weitere wiederkehrende Mechanik sind Sagen. Diese wurden in Dominaria eingeführt und kommen in der Form mehrstufiger Verzauberungen.

Jede Runde erwartet euch ein neuer Effekt. Im Fall von Der Kami-Krieg verwandelt sich die Verzauberung am Ende ihrer Geschichte in eine mächtige Kreautr, die Manifestation des O-Kagachi.

Kamigawa: Neon-Dynastie ist ab heute verfügbar!

Wer nun Lust hat sich in die leuchtende Welt des modernen Kamigawa zu stürzen, muss nicht länger warten. Kamigawa: Neon-Dynastie ist ab heute für Magic Arena und Magic Online verfügbar!