10 Jahre Fantalk: Jubiläumssendung auf SPORT1 mit allen Infos zur Champions League

Das Lange Warten auf die Champions League ist fast vorbei - und mit der Königsklasse auch der legendäre Fantalk. SPORT1 feiert dabei ein besonderes Jubiläum.

Ein Fernseh-Experiment, das sich längst etabliert hat, feiert 10. Geburtstag: Der Fantalk auf SPORT1 geht in sein elftes TV-Jahr.

Der Clou: Das On-Air-Team und die Gäste diskutieren über die parallel laufenden Livespiele der UEFA Champions League, die nur sie sehen können, nicht aber die Fernsehzuschauer. Erstmals wurde der Fantalk am 14. Februar 2012 zeitgleich zu einem Champions-League-Spiel – Bayer Leverkusen gegen den FC Barcelona – ausgestrahlt, Moderator war damals wie heute Thomas Helmer. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Zur Jubiläumssendung begrüßt er im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Dienstag, 15. Februar, live ab 20:15 Uhr prominente Gäste, mit denen er live im Free-TV zum Auftakt des Achtelfinales der Königsklasse über die Hinspiele Sporting Lissabon gegen Manchester City und Paris Saint-Germain gegen Real Madrid spricht.

Basler, Calmund und Co. zu Gast im Fantalk

Teil der Runde sind Ex-Bayern-Profi Mario Basler, der langjährige Bayer-Manager Reiner Calmund, Jörg Dahlmann und Torsten Knippertz. Co-Moderatorin Jana Wosnitza bindet die Fans vor Ort in die Talk-Runde mit ein und kommuniziert zusätzlich mit den TV-Zuschauern via Facebook und Twitter, dazu hat Hartwig Thöne immer einen Blick auf das Spielgeschehen und präsentiert alle wichtigen Fakten.

Der FC Bayern München mit dem Auswärtsauftritt in Salzburg steht im Mittelpunkt der Sendung am Mittwoch, 16. Februar, live ab 20:15 Uhr.

Thomas Helmer diskutiert mit seinen Gästen Ex-Bundesliga-Coach Peter Neururer, dem früheren Werder- und Schalke-Profi Thorsten Legat, Cedrick Pick und Christopher Lymberopoulos zudem über das Match Inter gegen Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp.

Im Fantalk erfahren die Zuschauer alle Zwischenstände und die wichtigsten Entwicklungen auch auf den anderen Plätzen. Service und Interaktion werden großgeschrieben: Dank der engen Verknüpfung mit den digitalen SPORT1 Plattformen SPORT1.de, den SPORT1 Apps und den Social-Media-Kanälen von SPORT1 bekommen die Fans alle Infos zur UEFA Champions League aus einer Hand – egal ob zuhause oder unterwegs.

Pit Gottschalk, Chefredakteur und Chief Content Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH:

„Die Champions League ist live nur noch im Pay-TV zu sehen, doch im ‚Fantalk‘ erfahren die Zuschauer bei uns im Free-TV alles Wissenswerte aus den Stadien und können quasi hautnah mitfiebern. Dabei werden sie im außergewöhnlichen Set im Fußballmuseum von unserer Moderationscrew um Thomas Helmer, unseren Stammgästen wie Peter Neururer und Mario Basler sowie bekannten Comedians wie Matze Knop bestens unterhalten. Der ‚Fantalk‘ ist die Sendung für alle Fußballfans – mal heiter, mal hitzig. Mein Dank geht an das gesamte Team für zehn Jahre Arbeit mit Herzblut und ganz vielen kreativen Ideen.“

Manuel Neukirchner, Direktor Deutsches Fußballmuseum: „Gleich die erste Sendung mit dem legendären 8:2-Sieg des FC Bayern gegen den FC Barcelona hatte eine historische Dimension. Sie passte perfekt zu einem Haus der Geschichte. Und als Giovanni Zarrella im Februar 2021 in unserer Ausstellung mit dem WM-Pokal Gianna Nanninis Un‘estate italiana live intonierte, bekam nicht nur Fantalk-Gast Pierre Littbarski feuchte Augen. Das war Gänsehaut pur! Das war ein erinnerungswürdiger TV-Moment! Der legendäre Fantalk im Deutschen Fußballmuseum – das passt einfach. Das ist authentisch. Auf die nächsten zehn Jahre!“

Fantalk erstmals 2012 parallel zu Livespiel Leverkusen gegen Barcelona

Beim Fantalk begrüßt SPORT1 seit Januar 2012 Fußball-Experten, Prominente und Fans zur angeregten Diskussion rund um die schönste Nebensache der Welt – im Mittelpunkt stehen thematisch die parallel zur Sendung laufenden Europapokal-Begegnungen.

Parallel zu einem Livespiel der UEFA Champions League lief der „Fantalk“ erstmals am 14. Februar 2012, als Bayer Leverkusen im Achtelfinale gegen den FC Barcelona (Endergebnis 1:3) antrat. In der damaligen Location in der 11 Freunde Bar in Essen-Rüttenscheid plauderten Moderator Thomas Helmer und Co-Moderator Torsten Knippertz zur Premiere mit Thomas Strunz und Mario Basler sowie Thomas Herrmann und Wolff-Christoph Fuss.

Als Hauptmoderatoren des Fantalks waren bisher neben Thomas Helmer auch Frank Buschmann, Sascha Bandermann, Oliver Schwesinger und Laura Papendick aktiv.

Fußballfeste, eine haarige Wette und eine Lokalrunde

Nach sechs Jahren in Essen siedelte der 2018 in die „Champions Sportsbar“ im München Marriott Hotel über, ehe er im August 2020, pünktlich zum Viertelfinale der Königsklasse, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund seine neue Heimat fand. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Hier wird seitdem leidenschaftlich über Fußball geredet, gejubelt und getrauert, das Deutsche Fußballmuseum stellt dafür einen Teil seiner imposanten Ausstellungsfläche zur Verfügung.

Bereits die erste Sendung am 14. August 2020 im neuen Set war historisch: Der FC Bayern zelebrierte gegen Barcelona mit 8:2 ein Fußballfest, mehr Tore in einer Partie sagte Co-Moderator Hartwig Thöne in keiner Sendung bisher an.

Die Zuschauer waren in Ekstase, ähnlich wie beim sensationellen Coup des AS Rom, der am 10. April 2018 Barca aus der Champions League warf. Giovanni Zarella, inbrünstiger Roma-Fan und Gast im Fantalk, ließ in der Schlussphase die Gäste lauthals „Roma, Roma“ skandieren und spendierte nach Romas 3:0-Erfolg überglücklich eine Lokalrunde.

Legendär auch der Moment, als Peter Neururer, einer der Stammgäste im Fantalk, sich nach einer Wette und geschafftem Klassenerhalt mit dem VfL Bochum live im TV am 15. Mai 2013 die Haare blau färben ließ.

