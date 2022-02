Friedrich: "Kurve 13 nicht das mega Problem"

Auch Vizeweltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) bezeichnete die Passage, bei der Weltmeisterin Julia Taubitz im Rodelrennen bei einem Sturz all ihre Medaillenchancen verloren hatte, "als nicht so schlimm". Etwa fünf Hundertstel könne man in der Ausfahrt der Kurve verlieren, "da kommt keiner so richtig sauber durch", ergänzte der 31-Jährige.