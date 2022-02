Olympia, Skilanglauf: Karlsson klappt im Ziel zusammen - Johaug holt Gold nach Krimi

Viessmann Daheim am Start - Episode 2

Dramatische Bilder beim Langlauf-Rennen der Frauen über 10 Kilometer in der klassischen Technik.

Womöglich ging die 22-Jährige deshalb bis an ihre Grenzen - und offensichtlich sogar darüber hinaus.

Unmittelbar nach der Ziellinie brach Karlsson, die am Ende nur auf Rang zwölf kam, zusammen und blieb nach Luft ringend am Boden liegen. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Teamkollegin versucht Karlsson zu helfen

„Ich wollte sie gerade tätscheln, als ich sah, dass es ihr sehr schwer fiel, Luft zu bekommen. Ich habe einfach versucht, sie beim Atmen zu unterstützen, so gut ich konnte“, sagte Anderson bei Sportbladet .

Etwas später hatte sie sich doch erholt und erklärte: „Ich glaube, die Hoffnung ist das Letzte, was einen verlässt. Ich habe getan, was ich konnte - aber es war nicht genug. Ich will nur eine Umarmung.“