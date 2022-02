NFL: Amon-Ra und Equanimeous St. Brown begrüßen NFL-Pläne in Deutschland

Die deutschen NFL-Profis Amon-Ra und Equanimeous St. Brown haben mit großer Freude auf die finale Bestätigung der NFL reagiert, dass in den kommenden vier Jahren vier Regular-Season-Spiele in Deutschland ausgetragen werden sollen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

NFL in Deutschland mit deutschen Spielern?

Für seinen vier Jahre älteren Bruder Equanimeous von den Green Bay Packers wäre es nur folgerichtig, wenn bei den Partien, von denen zwei in München und zwei in Frankfurt ausgetragen werden sollen, auch deutsche Spieler auf dem Rasen stünden.

„Ich glaube, es ergibt einfach Sinn, dass die ersten Teams, die in Deutschland spielen, auch welche mit deutschen Spielern in der Mannschaft sind“, sagte „EQ“ zu SPORT1 .

Natürlich gebe es aber in anderen Teams noch weitere deutsche NFL-Profis, die dafür infrage kämen. In der vergangenen Saison liefen neben den St. Browns auch Jakob Johnson (New England Patriots) und Mark Nzeocha (San Francisco 49ers) regelmäßig in der NFL auf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)