Olympia: Snowboard-Hoffnung Nörl verpasst Medaille nach Crash

Martin Nörl scheidet bei den Olympischen Spielen in Peking im Snowboardcross-Viertelfinale aus. Die Goldhoffnung hat dabei viel Pech. Auch ein weiterer Deutsche stürzt im Viertelfinale.

Goldhoffnung Martin Nörl ist bei den Olympischen Spielen in Peking im Snowboardcross-Viertelfinale gescheitert.

Der 28-Jährige aus Adlkofen, der die letzten drei Weltcups gewonnen hatte, fuhr im Genting Snow Park nach einer Kollision abgeschlagen als Letzter ins Ziel. Nur die beiden besten der vier Starter jedes Laufs stehen in der Vorschlussrunde.

Auch Umito Kirchwehm (Altglashütten) schied im Viertelfinale nach einem Sturz aus. Für Paul Berg (Konstanz) war schon in der Runde zuvor Schluss.

Deutsche Snowboarder gehen erneut leer aus

Einen Podestplatz gab es für die Deutschen im Snowboardcross bislang nicht. In Pyeongchang hatte Nörl mit dem achten Platz für die beste deutsche Platzierung in der seit 2006 olympischen Disziplin gesorgt.

Am Samstag (ab 3.00 Uhr MEZ) steht in Zhangjiakou noch der Mixed-Team-Wettbewerb an.