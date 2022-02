Ajax-Coach Erik ten Hag fassungslos von Skandal rund um Marc Overmars

Nach Eindhoven-Patzer: Ajax zieht in der Tabelle davon

„Ich war völlig fassungslos, als ich das hörte“, sagte der 52-Jährige. Der Vorfall sei „einfach katastrophal, vor allem für die Opfer und vor allem für die Frauen und ihr Leid. Damit tue ich mich schwer“, erklärte ten Hag bei ESPN am Mittwochabend vor dem Pokalspiel gegen Vitesse Arnheim

Ten Hag pflegte in den vergangenen Jahren eine enge Beziehung zu Overmars: „Natürlich sympathisiert man mit ihm, aber die ersten Gedanken gehen an das Leid der Frauen. Es berührt uns alle in der Tiefe unserer Seele.“