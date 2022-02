Olympia, Ski Alpin: Sofia Goggia verzichtet auf Super-G - Kira Weidle ist dabei

Viessmann Daheim am Start - Episode 2

Sofia Goggia muss nach ihrem Sturz beim Weltcup in Cortina d‘Ampezzo bei den Winterspielen in Peking auf den Super-G verzichten. Einzige deutsche Starterin im Super-G ist Kira Weidle.

Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia verzichtet bei den Winterspielen in Peking auf den Super-G am Freitag (4.00 MEZ).

Goggia (29) hatte sich kurz vor Olympia beim Weltcup in Cortina d'Ampezzo schwer am Knie verletzt.

Dennoch nahm die dominierende Abfahrerin der Saison die Reise nach China auf sich, wo sie am Dienstag unbedingt das Rennen in der Königsdisziplin bestreiten will.