3. Liga: Eintracht Braunschweig – Sport-Club Freiburg II (Samstag, 14:00 Uhr)

Braunschweig will im Spiel gegen die Zweitvertretung des Sport-Club nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Gegen den TSV 1860 München war für Eintracht Braunschweig im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich Freiburg II kürzlich gegen den FC Viktoria Köln zufriedengeben. Im Hinspiel hatte Braunschweig die Nase vorn und feierte einen knappen 1:0-Sieg.

Auf des Gegners Platz hat der Sport-Club Freiburg II noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zehn Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert der Gast auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Saison des Sport-Club verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat Freiburg II acht Siege, acht Unentschieden und neun Niederlagen verbucht.