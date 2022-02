3. Liga: Borussia Dortmund II – TSV Havelse (Samstag, 14:00 Uhr)

Havelse will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund punkten. Letzte Woche siegte Dortmund II gegen den MSV Duisburg mit 3:1. Damit liegt der BVB II mit 38 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Der TSV Havelse hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man den SV Meppen mit 3:0. Im Hinspiel hatte Borussia Dortmund II die Nase vorn und feierte einen knappen 1:0-Sieg.