3. Liga: SV Meppen – TSV 1860 München (Samstag, 14:00 Uhr)

Am kommenden Samstag um 14:00 Uhr trifft der SV Meppen auf den TSV 1860 München. Am letzten Spieltag nahm Meppen gegen den TSV Havelse die neunte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Gegen Eintracht Braunschweig kam 1860 im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (2:2). Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung (1:1) begnügt.